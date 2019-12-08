Тихонов – о решении WADA: Никакого политического заказа здесь нет

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение WADA о дисквалификации России на четыре года от международных соревнований. Никакого политического заказа здесь нет.