Логинов стартует в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде под 31-м номером

Международный союз биатлонистов опубликовал стартовый лист на мужскую индивидуальную гонку на 20 км, которая состоится 4 декабря в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.