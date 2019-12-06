700 фанатов придут поддержать «Динамо» в матче с «Зенитом»

«Зенит» сыграет с «Динамо» на «Газпром Арене» в пятницу, 6 декабря. Матч 19-го тура Российской Премьер-лиги начнется в 19:30. Так, всего на стадионе ожидается прибытие 50 тысяч зрителей.