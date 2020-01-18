Агуэро забил 250-й гол за «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура АПЛ.Дубль в этом поединке записал на свой счет форвард хозяев Серхио Агуэро.