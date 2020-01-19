НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемАгуэро забил 250-й гол за «Манчестер Сити»Поломка палки и жуткий снегопад не помешали Большунову разнести соперников в гонке на 15 кмМОК и IPC присоединились к процессу по делу между ВАДА и РУСАДАДивизион Харламова выиграл конкурс «Надёжная защита» в Матче звёзд КХЛШубенков об отказе UKAD выдавать пробы Мо Фары для перепроверки: «А че, так можно было?»Агуэро забил 250-й гол за «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура АПЛ.Дубль в этом поединке записал на свой счет форвард хозяев Серхио Агуэро.рекламаКаменский: я очень рад рекордам ОвечкинаОлимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал хет-трик нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александра Овечкина.Макгрегору пророчат поражение в возможном реванше с МэйуэзеромТелохранитель легендарного боксера Флойда Мэйуэзера Рэй Садеги не уверен, что Конор Макгрегор сможет справиться с его товарищем в случае реванша.Ковальчук забросил шайбу в матче «Монреаля» с «Вегасом»Илья Ковальчук забросил четвёртую шайбу после перехода в «Монреаль Канадиенс». Российский форвард отличился на 13-й минуте матча против «Вегас Голден Найтс», удвоив преимущество своей команды.Мужская сборная России стала 4-й в эстафете на этапе КМ в РупольдингеНа пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафетная гонка. Победу в ней праздновал квартет французских биатлонистов.III Зимние юношеские олимпийские игры. Хоккей. Россия - КанадаПрямая трансляция матча – 18 января. На ТВ: Матч ИГРА. Эфир стартует в 15:55, начало игры – в 16:00.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал2 : 1СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаРоссияне лидируют в общем зачёте юношеских Олимпийских игрСборная России занимает первое место в общекомандном зачёте юношеских Олимпийских игр после восьми соревновательных дней.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге, россиянки — 11-еСборная Норвегии выиграла женскую эстафету на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.реклама