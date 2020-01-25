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Australian Open. Хачанов играет решающий тай-брейк с Кириосом, Медведев, Рублев, Надаль, Зверев, Тим вышли в 1/8 финала

В субботу на Australian Open Карен Хачанов борется с Ником Кириосом. Даниил Медведев, Андрей Рублев, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Доминик Тим вышли в 1/8 финала. Сетка турнира здесь.
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РФС ополчился против бывшего и.о. президента.: Выборы главы Российской премьер-лиги проведут повторно

Избирком Российского футбольного союза (РФС) отказался признать легитимным решение о переизбрании на новый срок президента российской премьер-лиги Сергея Прядкина.
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Россиянка Горячкина проиграла шахматную корону китаянке Цзюй

Россиянка Александра Горячкина не смогла завоевать женскую шахматную корону. В матче за титул она уступила действующей чемпионке мира китаянке Цзюй Вэньцзюнь на тай-брейке – 1,5 на 2,5 очка.