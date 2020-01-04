Зинченко вонзил царский мяч в Кубке Англии и отпраздновал его, как будто он — Мбаппе

В Англии прошли первые матчи 1/32 Кубка. Все игры начались с опозданием в минуту — к примеру, «Манчестер Сити» и «Порт Вейл» стартовали в 20:31 по Москве.