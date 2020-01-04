Игроки «Порт Вейла» из 4-й лиги посетили раздевалку «Ман Сити» после матча Кубка

«Манчестер Сити» пригласил футболистов «Порт Вейла» в свою раздевалку после матча 1/32 Кубка Англии (4:1). После игры футболисты «Порт Вейла», в частности, пообщались с игроками «Ман Сити» и сфотографировались с ними.