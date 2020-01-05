Александр Большунов: «Боялся выходить вперед, потому что гора ошибок не прощает»

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что в заключительной гонке многодневки «Тур де Ски» боялся допустить ошибку, которая могла стоить ему первого места в общем зачете.