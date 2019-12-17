Эксперт: медаль биатлонисток важна, но не надо шапкозакидательства

Серебряная медаль в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене психологически важна для женской команды сборной России, но нельзя заниматься шапкозакидательством, считает двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.