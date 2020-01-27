Александра Кокорина будут гнобить

Александра Кокорина будут гнобить Не успел Александр Кокорин приехать с «Зенитом» на тренировочный сбор в Катар, как было объявлено, что он переходит в клуб «Сочи». До конца сезона, на правах аренды..