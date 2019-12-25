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Эксперт назвал сильные стороны соперника Федора Емельяненко

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков высказался относительно соперника российского бойца Федора Емельяненко, американца Куинтона Джексона, с которым Последний Император сразится 29 декабря в японской Сайтаме на турнире Bellator 237.
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