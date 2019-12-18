«Я не религиозен, но Свечников может быть богом». Америка в восторге от гола русского вундеркинда

В матче с «Виннипегом» нападающий «Каролины» забил гол в стиле лакросс, подняв шайбу на крюк за воротами и занеся ее за ленточку.