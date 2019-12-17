Логинов занял 3-е место на этапе Кубка мира в Хохфильцене

А. Логинов показал третье время по итогам спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Победу одержал Й. Бё. На 4-й позиции оказался М. Елисеев.