Черчесов: сборная России сыграет четыре матча в ходе подготовки к Евро

Сборная России по футболу проведет четыре контрольных игры в ходе подготовки к чемпионату Европы 2020 года, соперники пока неизвестны, заявил журналистам главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.