Игрок «Манчестер Юнайтед» Мактоминей получил травму колена

Коринна Шумахер обратилась к болельщикам

Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира, выступила с редким обращением к болельщикам – это произошло накануне 6-летней годовщины драматического инцидента во Французских Альпах, в результате которого Михаэль Шумахер получил тяжёлую черепно-мозговую травму и с тех пор не появлялся на публике.