Вестберг обвинил Большунова в повреждении своей палки на «Тур де Ски»

Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг обвинил Александра Большунова в том, что россиянин сломал ему палку во время четвертьфинального забега в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки "Тур де Ски".