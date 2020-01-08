Хоккей. «Динамо» (Москва) – ЦСКА – 1:4. Регулярный чемпионата КХЛ. 08.01.2020

Результативная серия Вадима оборвалась в игре с лидером КХЛ. «Динамо» уже не в погоне за реваншем В последнее время московское «Динамо» плохо играло с ЦСКА.