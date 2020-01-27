Кокорин проведет остаток сезона в «Зените-2»

Жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», так что руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».