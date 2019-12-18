Что говорят в Америке о голе Андрея Свечникова, реакция хоккеистов и болельщиков

«Если захотите написать картину «Лучший лакросс-гол в НХЛ», то у вас два варианта. Первый — Андрей Свечников и второй — Андрей Свечников».