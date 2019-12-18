«Алина не останется без работы»: Татьяна Навка поддержала Загитову

На прошлой неделе олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что решила поставить карьеру на паузу. Мол, без спорта жизни не мыслит, отдохнёт и снова приступит к тренировкам.