Эшпириту Санту высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем»

Наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту в преддверии матча с «Ливерпулем» в 24-м туре АПЛ высказался о том, что нужно его команде для качественного выступления в этой встрече.Нам просто нужно играть.