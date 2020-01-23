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Эшпириту Санту высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем»

Наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту в преддверии матча с «Ливерпулем» в 24-м туре АПЛ высказался о том, что нужно его команде для качественного выступления в этой встрече.Нам просто нужно играть.
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Ляйсан Утяшева похвастась безупречной растяжкой, выполнив шпагат под музыку

Видео со своей тренировки гимнастка и телеведущая опубликовала в сторис Instagram. Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева продемонстрировала безупречную растяжку на новом видео в Instagram.
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