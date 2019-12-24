Рамзан Кадыров: Я привел Уциева в основной состав «Ахмата». Сказал, что или он будет играть, или я не буду финансировать команду

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Ризван Уциев появился в основном составе «Ахмата» по его инициативе. По словам Кадырова, он поставил жесткие условия руководству клуба.