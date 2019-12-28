Овечкин забил 436-ю шайбу и стал лучшим бомбардиром НХЛ десятилетия

Александр Овечкин стал лучшим бомбардиром НХЛ десятилетия. На матче с «Каролина Харрикейнз» он забил свою 436-ю шайбу. Больше него за одно десятилетие в НХЛ забивали только пять хоккеистов.