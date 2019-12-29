НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРоналду может вернуться в «Реал»Медведева выступила с показательным номером в перемотанном ботинкеЛасицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству ВФЛА с открытым письмомКайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке». Сливко — втораяОвечкин уделал великого финна. У Ови — 256 голов в большинстве, это третий результат в истории НХЛРоналду может вернуться в «Реал»Покинуть итальянский «Ювентус» нападающий сможет уже зимой 2020 года. Криштину Роналду во время зимнего трансферного окна 2020 года может вернуться в «Реал Мадрид».рекламаРоссийские хоккеисты отказались пожимать руку капитану канадской молодежкиНа проходящем в Чехии чемпионате мира по хоккею среди игроков, чей возраст не превышает 20 лет, сборная России разгромила команду Канады со счетом 6:0. Эта победа стала самой крупной, одержанной россиянами над канадцами в формате молодежного первенства мира.Следующий бой Емельяненко пройдет летом в ЕвропеСледующий поединок российского бойца ММА Федора Емельяненко пройдет летом в Европе. В воскресенье Емельяненко нокаутировал в первом раунде американца Куинтона Джексона.Лыжные гонки. Клэбо выиграл мужской спринт на «Тур де Ски», Ретивых — четвертыйНа многодневке «Тур де Ски» в рамках Кубка мира по лыжным гонкам завершился мужской спринт свободным стилем. Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клэбо.Холанд близок к переходу в дортмундскую «Боруссию» (Bild)Нападающий Эрлинг Холанд может покинуть «Ред Булл Зальцбург». По информации Bild, 19-летний футболист близок к переходу в дортмундскую «Боруссию». Сделку могут закрыть сегодня.Пять биатлонистов отобрались в сборную России на этапы Кубка IBUБиатлонисты Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов, Вадим Филимонов, Виктория Сливко и Ульяна Кайшева прошли отбор в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал1 : 0ЧелсиПерерывЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —ВулверхэмптонНачало в 11:30Чемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииАланьяспор1 : 1КоньяспорИдёт 2-й таймЧемпионат ТурцииГазиантеп ББ1 : 0Eни МалатьяспорИдёт 2-й таймЕще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —БлэкбернНачало в 10:00Чемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс— : —Халл СитиНачало в 10:00Еще 9Первая лига АнглииГиллингем1 : 0РочдейлИдёт 2-й таймЕще 10Весь футболреклама«Самое плохое, когда ты бьешь лежачего». Ларионов — о поведении игроков сборной России после матча с Канадой на МЧМ-2020Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о поведении игроков после матча с Канадой (6:0) на молодежном чемпионате мира. Российские хоккеисты не сдержали эмоций в микст-зоне.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир «Видим цель, а не преграды»: Тутберидзе поделилась фото с ученицамиТренер Этери Тутберидзе поделилась в Instagram-аккаунте фото со своими ученицами Аленой Косторной, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой, которые заняли все три призовых места на чемпионате России по фигурному катанию.рекламаИтальянские биатлонисты лидировали в масс-старте на Рождественской гонке в ГерманииИтальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер лидировали в масс-старте на Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене.