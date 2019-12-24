НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемАзмун вошел в топ-100 лучших игроков года по версии MarcaВ МОК отреагировали на решение РУСАДА не согласиться с вердиктом WADAРоднина: на чемпионате России победит фигуристка с крепкими нервамиФеерия на льду: Навка и Загитова поделились впечатлениями от показа «Спящей красавицы»Жена Михаэля Шумахера выступила с обращением к болельщикамАзмун вошел в топ-100 лучших игроков года по версии MarcaНападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун стал 91-м в списке 100 лучших футболистов 2019 года по версии Marca, сообщается на сайте испанского издания.рекламаПутин забросил более половины шайб в победном матче на Красной площадиКоманда, за которую играл президент Владимир Путин, одержала победу в матче Ночной хоккейной лиги, который прошел вечером 25 декабря на Красной площади.Квинтон Джексон набрал 11 килограммов мышц перед боем с ЕмельяненкоАмериканец Квинтон Джексон набрал 11 килограммов мышц для поединка с россиянином Федором Емельяненко, который состоится в Японии 29 декабря.Московское «Динамо» одержало 2000-ю победу в историиХоккеисты московского «Динамо» одолели ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает «МИР 24». Спортсмены одержали 2000-ю победу в истории клуба.РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабряОбщее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.Хованцев рассказал, что ждет Малышко после исключения из состава сборной РоссииГлавный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о единственной возможности для Дмитрия Малышко вернуться в состав команды. — Решением правления СБР Малышко не включен в состав на Кубок мира.ФутболХоккейБаскетболЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс— : —УимблдонНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаАлександр Овечкин подарил Дональду Трампу свой свитерВо время праздничного ужина президента Дональда Трампа российский хоккеист Александр Овечкин подарил главе США свой игровой свитер.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Чехия U20 — Россия U20. 26.12.2019. Где смотреть матч онлайнВ четверг, 26 декабря, в матче первого тура группового этапа молодежного чемпионата мира встретятся сборные Чехии и России.реклама