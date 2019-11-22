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За этим последовала приостановка работы московской антидопинговой лаборатории.рекламаФигуристка Алена Косторная взяла золото на этапе Гран-при в ЯпонииРоссийская фигуристка Алена Косторная взяла золото в соревнованиях одиночниц на последнем этапе гран-при в Саппоро (Япония), сообщает «РИА Новости».Президиум ВФЛА по назначению врио главы организации пройдет 23 ноябряПрезидиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), который обсудит вопросы, касающиеся приостановки деятельности главы организации Дмитрия Шляхтина и назначения исполняющего обязанности президента федерации, состоится 23 ноября в Олимпийском комитете России, сообщается на сайте ВФЛА.Федотов недоволен судейством в матче с «Ахматом»Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поединок 17-го тура РПЛ с «Ахматом».«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Рубином»Сегодня, 23 ноября, петербургский "Зенит " в рамках 17-го тура РПЛ встретится с "Рубином ". Гостевой матч начнется в Казани в 14:00.Сборная России обыграла Сенегал в первом матче на ЧМ по пляжному футболуСборная России нанесла поражение Сенегалу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу.ФутболХоккейВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииРубин0 : 1ЗенитИдёт 1-й таймЧемпионат РоссииОренбург1 : 2АхматЗавершёнЧемпионат РоссииДинамо— : —РостовНачало в 08:30Чемпионат АнглииВест Хэм— : —ТоттенхэмНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —ЛестерНачало в 10:00Еще 6Чемпионат ИспанииЛеганес— : —БарселонаНачало в 07:00Чемпионат ИспанииБетис— : —ВаленсияНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф— : —БаварияНачало в 09:30Еще 5Весь футболрекламаХачанов уступил Джоковичу во втором матче четвертьфинала Кубка ДэвисаРоссиянин Карен Хачанов в двух сетах уступил сербу Новаку Джоковичу во втором четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Джоковича.НХЛ. Записи матчейЛос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Даллас — Вегас. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Нэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Питтсбург — Калгари. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Коламбус — Оттава. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Детройт — Каролина. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Баффало. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Даллас — Чикаго. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Виннипег — Коламбус. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Колорадо — Торонто. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Каролина — Флорида. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Бостон — Миннесота. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Филадельфия — Калгари. 23.11.2019 Яндекс.Эфир Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:33Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:44:45Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:59Лос-Анджелес - Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:46:39Вегас - Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:33:55Аризона — Торонто. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:41:07Даллас — Виннипег. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:22Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:01Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:42:37Миннесота — Колорадо. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:15Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:54Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:42:11Флорида — Анахайм Яндекс.Эфир 02:36:49Бостон — Баффало. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:39:12Каролина — Филадельфия. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:34:24Коламбус — Детройт. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:47:57Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:53:22Монреаль – Оттава Яндекс.Эфир 02:41:23Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:39:32Вегас – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:24Калгари – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:26Даллас – Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:13Чикаго – Каролина Яндекс.Эфир 02:35:24Нэшвилл – Виннипег Яндекс.Эфир 02:46:00Сент-Луис – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:41:43Детройт – Оттава Яндекс.Эфир 02:37:10Нью-Джерси – Бостон Яндекс.Эфир 02:49:54Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:37:54Баффало – Миннесота Яндекс.Эфир 02:36:15Флорида – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:34:42Коламбус – Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:20Аризона – Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Вашингтон – Анахайм Яндекс.Эфир Взвешивание Уайлдер-Ортис, Санта Крус — Флорес, Сеха и Нери не «сделали» весВчера в Лас-Вегасе, США прошла процедура взвешивания перед сегодняшним вечером бокса, в котором состоится три чемпионских боя.реклама