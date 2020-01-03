МакГрегор: Хабиб может убегать сколько угодно, но он не спрячется от меня, реваншу - быть

«Хабиб дрожит от мысли, что ему придется сражаться со мной. Он не хочет боя со мной, потому что боится меня. Он боится проиграть, вот в чем его страх.