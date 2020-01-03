Макгрегор готов заменить Нурмагомедова или Фергюсона в бою при необходимости

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что ирландец Конор Макгрегор готов заменить в случае необходимости одного из участников боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.