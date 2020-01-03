Усманов допускает, что может стать спонсором «Эвертона»

Российский бизнесмен Алишер Усманов не стал исключать, что может стать одним из спонсоров «Эвертона». Ранее Усманов владел акциями лондонского «Арсенала», но отказался от них в 2018 году.