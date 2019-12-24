НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемОвечкин посетил рождественский ужин ТрампаД.Комбаров: под представительством Сталина выиграна война. Это не футбольный матч, где есть правилаАлина Загитова: «Парные поддержки для меня сложнее, чем прыжки»Трусова и Медведева узнали стартовые номера на чемпионате РоссииЕмельяненко рассказал об опасных сторонах ДжексонаОвечкин посетил рождественский ужин ТрампаФорвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.рекламаХоккеисты «Спартака» забросили пять безответных шайб в ворота «Сибири»В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский "Спартак" на выезде в Новосибирске разгромил местную "Сибирь", забросив пять безответных шайб – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). У победителей встречи голами отметились Максим Цыплаков (2-я минута), Андрей Кутейкин (35), Илья Зубов (37), Михаил Юньков (39) и Робин Ганзл (46).Супруга Шумахера обратилась к болельщикам перед годовщиной аварииСупруга семикратного чемпиона мира по автогонкам «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна обратилась к болельщикам в преддверии шестилетней годовщины аварии, в которой ее муж получил тяжелую травму головы.В МОК отреагировали на решение РУСАДА не согласиться с вердиктом WADAНесогласие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассматривается именно в WADA, нельзя сказать, когда рекомендации по РУСАДА могут вступить в силу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).Биатлон. Дмитрий Малышко исключен из состава сборной России на Кубке мираРоссийский биатлонист Дмитрий Малышко был исключен из состава сборной России по биатлону. Об этом сообщает Sports.ru.Подколзин о МЧМ: «Намерены дать бой каждому из соперников»Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин высказался в преддверии МЧМ-2020. Россияне сыграют на групповом этапе с Чехией, Канадой, США и Германией.ФутболХоккейБаскетболЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииСаутенд Юнайтед— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаЧетверо ярославских игроков — в окончательном составе сборной России на МЧМС 26 декабря по 5 января весь хоккейный мир будет смотреть на этих парней. Даниил Исаев, Антон Малышев, Даниил Мисюль и Григорий Денисенко — в окончательном составе сборной России на МЧМ!НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир