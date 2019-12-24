В МОК отреагировали на решение РУСАДА не согласиться с вердиктом WADA

Несогласие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассматривается именно в WADA, нельзя сказать, когда рекомендации по РУСАДА могут вступить в силу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).