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Автор дубля сборной Казахстана на МЧМ-2020 разобрал стартовый матч и назвал причину поражения от ШвейцарииВ интервью республиканскому интернет-порталу Sports.kz нападающий молодежной сорной Казахстана прокомментировал прошедший матч. — Максим, первый гол, - как это было?реклама