Кокорин не поедет в «Сочи» и проведет остаток сезона в «Зените-2»

Супруга форварда «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова сообщила о том, что ее муж проведет остаток сезона в «Зените-2», выступающем в ПФЛ.