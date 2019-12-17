Вылетели все! Весенний плей-офф – без клубов РПЛ

«Краснодар» проиграл «Хетафе» до выхода на поле. «Соккер.ру» огорчен, что испанцы легко подтвердили преимущество.Что вы хотите от «Спартака», если против него сама «Брага» сыграла?