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Немецкий чиновник обиделся на русских, забравших все золото чемпионата по фигурному катанию

Доминированием российских фигуристок на чемпионате Европы 2020 остался недоволен директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф. Он подверг сомнению спортивное будущее спортсменок России.
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РФС: устав РПЛ не соответствует российскому законодательству

Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) указал, что устав Российской премьер-лиги (РПЛ) не соответствует в отдельных частях законодательству РФ, а также регламенту Международной федерации футбола (ФИФА) и уставу РФС, и обязал лигу привести свой устав в соответствие до 30 июня 2020 года, сообщается на официальном сайте РФС.