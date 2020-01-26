НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКавани прошел медосмотр в «Атлетико»Степанова не дала француженке Пападакис забраться на первую ступень пьедесталаБейдер пообещал побить Немкова и напомнил, как нокаутировал ЕмельяненкоВасилий Конов: Впервые наблюдаем открытый конфликт между двумя главными футбольными организациями в странеКлопп: «Поздравляю „Шрусбери“. Ничья — это тот минимум, который они заслужили»Кавани прошел медосмотр в «Атлетико»По данным Foot Mercato, уругвайский форвард ПСЖ Эдинсон Кавани может перейти в мадридский «Атлетико». Футболист прошел медосмотр, но клубы еще не договорились о переходе.рекламаОпубликовано видео с места гибели легенды баскетбола Коби БрайантаВ США сотни людей идут к спорткомплексу Staples Center в Лос-Анджелесе, чтобы почтить память известного баскетболиста Коби Брайанта.На юных россиянок в Германии вылили ушат помоевЗа границей раскритиковали российских спортсменок-чемпионок Алену Косторную, Анну Щербакову и Александру Трусову. Достижения нашего фигурного катания глава немецкой федерации сравнил с фабрикой.Даниил Медведев проиграл Вавринке и вылетел с Australian OpenДаниил Медведев продолжает прибавлять с каждым сыгранным на Открытом чемпионате Австралии матче. Сегодня в соперниках значился Стэн Вавринка (Швейцария).Брагин и Бойков вошли в тренерский штаб сборной России по хоккеюГлавный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб основной национальной команды.Российские биатлонисты повторили антирекорд на Кубке мира — 25 гонок без медалейВ воскресенье россияне Александр Логинов, Матвей Елисеев и Кирилл Стрельцов остались без медалей в мужском-масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ТурцииСивасспор— : —РизеспорНачало в 12:00Чемпионат ТурцииEни Малатьяспор— : —ТрабзонспорНачало в 12:00Кубок Англии1/16 ФиналаБорнмут— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ПортугалииВитория (Гимарайнш)— : —Риу АвеНачало в 13:45Чемпионат ПортугалииСпортинг— : —МаритимуНачало в 16:00Чемпионат Турции. Первая лигаКарагюмрюк— : —АлтынордуНачало в 11:00Весь футболрекламаСтало известно, сколько «Динамо» заплатило за трансфер КомличенкоНападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко подписал контракт с московским «Динамо» сроком на 4,5 года. Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о финансовой стороне сделки.Капитан сборной Казахстана покинул расположение «Зенита»Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, находившийся вместе с «Зенитом» на сборе в Катаре, покинул петербургский клуб и улетел в Алма-Аты.реклама