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Обе шайбы забросил Александр Овечкин.«Барселона» доверила пост главного тренера Кике СетьенуИспанский специалист Кике Сетьен стал новым главным тренером футбольного клуба «Барселона». Пост освободился после того, как по обоюдному согласию был расторгнут контракт с Эрнесто Вальверде.«Амур» – «Ак Барс». Вячеслав Ушенин подрался с ГлуховымВ матче чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом» (2:3 Б) произошла драка. На 4-й минуте овертайма нападающий казанского клуба Михаил Глухов подрался с форвардом Вячеславом Ушениным.Сколько зарабатывают лучшие футбольные клубы мираЭксперты из консалтинговой компании Deloitte подсчитали доходы самых популярных футбольных клубов в мире за 2018 - 2019 годы. Испанская «Барселона» возглавила рейтинг клубов.Валерий Карпин: «Дзюбу в „Спартаке“ никто не душил. Он проигрывал конкуренцию Мовсисяну и Эменике»Бывший главный тренер «Спартака», а ныне наставник «Ростова» Валерий Карпин рассказал об отношениях с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, который выступал под его руководством в составе красно-белых.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи— : —ПеруджаНачало в 09:00Кубок Италии1/8 ФиналаЛацио— : —КремонезеНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/8 ФиналаИстанбул— : —КыркларелиспорНачало в 08:00Кубок Турции1/8 ФиналаСивасспор— : —Eни МалатьяспорНачало в 10:30Еще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболреклама«Спартак» прилетел в ОАЭ на первый сборМосковский «Спартак» прибыл в ОАЭ на тренировочный сбор. Об этом сообщается в официальном Twitter красно-белых. — Привет, Абу-Даби!НХЛ. Записи матчей02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Словенская теннисистка из-за дыма испытала проблемы с дыханием во время квалификации Australian OpenСловенская теннисистка Далила Якупович была вынуждена сняться с квалификации Australian Open из-за проблем с дыханием, вызванных запахом дыма от лесных пожаров.реклама