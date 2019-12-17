НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемСлуцкий может возглавить казанский «Рубин»Татьяну Тарасову требуют отстранить от работы комментаторомВячеслав Дацик проиграл нокаутом Жерому Ле Баннеру (ВИДЕО)Загитова пришла на шоу «Вечерний Ургант» в эффектном платье. ФотоЮрий Семин: «Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается»Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»Бывший тренер ЦСКА и «Витесса» Леонид Слуцкий стал одним из основных кандидатов на пост наставника казанского «Рубина», сообщает «Спoрт-экcпресс».рекламаЖеребьёвка 1/8 финала ЛЧ: «Реалу» достался «Манчестер Сити»В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20. Итак…Ковальчук заработал в «Лос-Анджелесе» более 14 миллионов долларов. Он сыграл за «Кингз» только 81 матчИлья Ковальчук заработал в «Лос-Анджелесе» более 14 миллионов долларов (до выплаты налогов).Команда Тутберидзе резко ответила Тарасовой и Плющенко на критику ЗагитовойРанее Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко высказались о приостановлении профессиональной карьеры Загитовой, что не понравилось ее тренерам.Главные события воскресенья в европейском футболеКриштиану Роналду оформил дубль за «Ювентус» в 16-м туре чемпионата Италии и стал первым футболистом в истории, забившим не менее десяти мячей в 15 сезонах подряд.Тиль: «В России совершенно другая культура, мне кажется, что это вообще другой мир»В воскресенье полузащитник «Спартака» Гус Тиль гостил у своей бывшей команды, АЗ из Алкмаара и после матча с «Аяксом» (1:0) дал интервью клубной пресс-службе.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас0 : 0Брайтон-энд-Хоув АльбионИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииКальяри0 : 0ЛациоИдёт 1-й таймЧемпионат ТурцииТрабзонспор1 : 2ДенизлиспорЗавершёнЧемпионат ТурцииИстанбул1 : 1КоньяспорЗавершёнКубок Англии1/64 ФиналаБостон Юнайтед0 : 1РочдейлИдёт 1-й таймВесь футболрекламаСменившая гражданство биатлонистка указала на бесправность спортсменов в РоссииБиатлонистка Ольга Подчуфарова, принявшая решение выступать за сборную Словении, заявила, что в России спортсмены не чувствуют себя защищенными и указала на их бесправность.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир