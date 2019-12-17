Тиль: «В России совершенно другая культура, мне кажется, что это вообще другой мир»

В воскресенье полузащитник «Спартака» Гус Тиль гостил у своей бывшей команды, АЗ из Алкмаара и после матча с «Аяксом» (1:0) дал интервью клубной пресс-службе.