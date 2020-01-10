Состав мужской и женской сборной России на эстафеты по биатлону в Оберхофе удивил болельщиков

Российские тренеры огласили составы мужской и женской сборной на эстафеты по биатлону в Оберхофе. Снайперы побегут 11 января в 14.00 женщины, в 16.15 – мужчины. Время московское.