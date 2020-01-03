«Манчестер Сити» — «Порт Вейл». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 4 января 2020 года

«Манчестер Сити» «Горожане» начали декабрь с выездного разгрома «Бернли» (4:1), но затем на своем поле уступили в дерби «МЮ» (1:2). Выездной матч Лиги чемпионов с загребским «Динамо» «Сити» выиграл 4:1, после чего в Лондоне крупно победил «Арсенал» (3:0). Все прогнозы на АПЛ Победить «Оксфорд» (3:1) в гостевом матче Кубка Лиги не составило труда, после чего на своем поле «Сити» обыграл «Лестер» в рамках АПЛ — 3:1. Выездной матч с «Вулверхэмптоном» завершился поражением 2:3. «Ман Сити» вел 2:0, но потеряв из-за удаления Эдерсона в итоге уступил.