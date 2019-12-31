Две шайбы и передача Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Оттаву»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" на льду домашней "PPG Paints-арены" обыграл команду "Оттава Сенаторз" со счетом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0). У победителей встречи дубль оформил российский форвард Евгений Малкин, который открыл счет в игре на 27-й секунде, а затем отличился на 27-й минуте, а также голами отметились Доминик Симон (12), Патрик Хернквист (36) и Джейк Гюнцель (47).