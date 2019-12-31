Биатлон. Владимир Драчев: Если спортсмены зарекомендуют себя на Кубке IBU, то будем тестировать их на Кубке мира

Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов, а также Ульяна Кайшева и Виктория Сливко, отобравшиеся на этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), в случае успешного результата на этих соревнованиях могут выступить на Кубке мира.