Кокорин включен в стартовый состав «Зенита» на матч против «Аль-Увайнаха»

Нападающий Александр Кокорин, об аренде которого в «Сочи» было объявлено сегодня, 21 января, включен в стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч против «Аль-Увайнаха».