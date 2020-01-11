НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемСборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP CupВ МОК прокомментировали возможное решение CAS по РУСАДАЧетвертый этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков стал триумфом россиян«Видел много смертей. Людей взрывали на моих глазах». Сумасшедшее интервью американского бойца ММААлександрова вышла в финал турнира в ШэньчжэнеСборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP CupТАСС, 10 января. Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).рекламаПоражение России от Сербии в полуфинале ATP Cup, победа Фуркада в спринте, отсутствие Логинова в эстафете и другие ночные новости1. Сборная России не смогла выйти в финал ATP Cup. Решающим оказалось поражение Даниила Медведева от второй ракетки мира Новака Джоковича. Теннисисты сражались почти три часа.Малкин стал первой звездой матча между «Питтсбургом» и «Колорадо»Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признал лучшим игроком поединка регулярного чемпионата НХЛ, в котором его клуб одержал победу в дополнительное время.Карельские студенты могут принять участие в Кубке мира по биатлонуВ Карелии стартует набор волонтеров в команду, которая будет помогать в организации Кубка мира по биатлону в финском городе Контиолахти. Соревнования пройдут с 11 по 18 марта.«Барселона» обсудила с Хави его назначение главным тренером (RAC1)В «Барселоне» рассматривают вариант с назначением бывшего игрока клуба Хави на пост главного тренера, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.Тоттенхэм – Ливерпуль: нанесет ли Моуринью первое поражение Клоппу в сезоне?“Ливерпуль” проводит невероятный сезон и идет на “вечный рекорд” лондонского “Арсенала” сезона-2004/2005, когда “канониры” стали чемпионами, не потерпев ни одного поражения.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас— : —АрсеналНачало в 07:30Чемпионат АнглииЭвертон— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 10:00Чемпионат АнглииЧелси— : —БернлиНачало в 10:00Еще 4Чемпионат ИталииКальяри— : —МиланНачало в 09:00Чемпионат ИталииЛацио— : —НаполиНачало в 12:00Еще 1Чемпионат ФранцииБордо— : —ЛионНачало в 11:30Чемпионат ФранцииАмьен— : —МонпельеНачало в 14:00Еще 4Кубок Испании1/32 ФиналаУКАМ Мурсия— : —МирандесНачало в 06:00Еще 19Весь футболрекламаПанарин помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси» и побил рекорд Гретецки«Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в поединке регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир Интервью с Панариным: «Рейнджерс», Матч всех звёзд НХЛ, финал МЧМ в записиЕгоров сходил на матч «Рейнджерс» и увидел человека, для которого нет рамок – ни в игре, ни в словах. Панарин сегодня – главный хоккеист на великой арене «Мэдисон Сквер Гарден».реклама