«Брагин сработал в моем стиле». Панарин — о скандальном моменте с камерой в финале МЧМ-2020

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал скандальный эпизод из финала молодежного чемпионата мира 2020 года между сборными России и Канады.