Ласицкене: шансов выступить на Олимпиаде очень мало

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что у легкоатлетов очень мало шансов выступить зимой на международных стартах и Олимпийских играх 2020 года в Токио.