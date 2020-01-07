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Из-за нее канадцам не дали удаление в финале МЧМНападающий «Ак Барса» и молодежной сборной России Дмитрий Воронков перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:0) в студии клубного телевидения разбил молотком камеру с надписью «TSN».рекламаШайба Шарова помогла «Сибири» обыграть «Автомобилист» в матче КХЛНовосибирская "Сибирь" на выезде в овертайме победила екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ.