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Футбол 7 января. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Ставки на матч от Георгия Черданцева

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Георгия Черданцева на матч 1/2 финала английского Кубка лиги Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити.

«По-настоящему понравилось то, что я увидел» - Ковальчук приятно удивил монреальских болельщиков в дебюте

Подобранный «Монреалем» 36-летний Илья Ковальчук в ночь с понедельника на вторник провел свой первый матч за новый клуб.«Канадиенс» на домашней арене уступили в нем «Виннипегу».
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1 : 3
Манчестер Сити
Завершён
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Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы, Месси — 8-й, Роналду — 49-й

Исследовательский центр CIES Football Observatory составил рейтинг самых дорогостоящих футболистов из топ-5 чемпионатов Европы. Самым дорогим игроком признан 21-летний нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

НХЛ. Записи матчей

Сент-Луис — Анахайм
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Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
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Монреаль — Калгари
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Вашингтон — Каролина
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Филадельфия — Бостон
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Нью-Джерси — Тампа-Бэй
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Флорида — Торонто
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Аризона — Питтсбург
Яндекс.Эфир
Детройт — Баффало
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Миннесота — Ванкувер
Яндекс.Эфир
Виннипег — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе — Даллас
Яндекс.Эфир
Калгари — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Вегас — Коламбус
Яндекс.Эфир
Чикаго — Анахайм
Яндекс.Эфир
Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Оттава — Монреаль
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Айлендерс — Бостон
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Каролина — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Баффало — Ванкувер
Яндекс.Эфир
Колорадо — Питтсбург
Яндекс.Эфир
Каролина — Аризона
Яндекс.Эфир
Детройт — Оттава
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе — Коламбус
Яндекс.Эфир
Вегас — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Анахайм — Даллас
Яндекс.Эфир
Калгари — Миннесота
Яндекс.Эфир
Чикаго — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Сент-Луис — Баффало
Яндекс.Эфир
Монреаль — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Бостон — Виннипег
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Аризона
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Флорида — Ванкувер
Яндекс.Эфир
Лос-Анджелес — Даллас
Яндекс.Эфир
Торонто — Виннипег
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Вашингтон
Яндекс.Эфир
Вегас — Питтсбург
Яндекс.Эфир
Анахайм — Коламбус
Яндекс.Эфир
Чикаго — Калгари
Яндекс.Эфир
Нэшвилл — Бостон
Яндекс.Эфир
Сент-Луис — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
Детройт — Монреаль
Яндекс.Эфир
Вашингтон — Оттава
Яндекс.Эфир
Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Ванкувер
Яндекс.Эфир
Флорида — Аризона
Яндекс.Эфир
Каролина — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:25:43
Лос-Анджелес — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:38:02
Монреаль — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:43:51
Торонто — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
03:04:20
Анахайм — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:27:05
Чикаго — Детройт
Яндекс.Эфир
02:57:30
Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
02:43:20
Лос-Анджелес — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:30
Аризона — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:50:20
Монреаль — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:43:30
Нью-Джерси — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:51:05
Вегас — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:44:00
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:00
Баффало — Флорида
Яндекс.Эфир
02:39:30
Даллас — Детройт
Яндекс.Эфир
02:45:00
Вегас — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:38:30
Ванкувер — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:29:30
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:30:45
Виннипег — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:20
Оттава — Флорида
Яндекс.Эфир
02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:50
Баффало — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:29:35
Бостон — Коламбус
Яндекс.Эфир

Форвард молодежки разбил «камеру TSN» в эфире «Ак Барс-ТВ». Из-за нее канадцам не дали удаление в финале МЧМ

Нападающий «Ак Барса» и молодежной сборной России Дмитрий Воронков перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:0) в студии клубного телевидения разбил молотком камеру с надписью «TSN».
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