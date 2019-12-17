Шведы обыграли чешскую сборную и лишили наших хоккеистов шансов на победу в евротуре

В Москве прошел матч российского этапа хоккейного евротура между командами Чехии и Швеции. Шведы победили 3:1, чем гарантировали себе в итоговой таблице место не ниже второго. Матч начался с конфуза.