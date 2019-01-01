Сергей Устюгов: Главное негативное во мне — мой характер, главное позитивное — тоже мой характер

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о себе. Россиянин признался, что у него тяжелый характер, который не только мешает ему, но и помогает по жизни и в карьере.