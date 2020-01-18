НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Уотфорд» и «Тоттенхэм» победителя не определилиБольшунов выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Нове-МестоОбзор спорт-инстаграмов недели: Слуцкий троллит своих футболистов, а Навка философствует без нижнего бельяОКР присоединится к спору WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде«На стойке кто-то стрелял по моим мишеням». Анна Сола в эстафете палила по мишеням Кристины Резцовой«Уотфорд» и «Тоттенхэм» победителя не определили«Уотфорд» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги.рекламаКубок мира. Эстафета. Сборная Франции была быстрейшей на лыжне, Россия проиграла больше полутора минутСборная Франции была быстрейшей на лыжне в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Россия – 5-я.Шарлия продолжит карьеру в «Касымпаше»Как уже сообщал «СЭ», защитник Звонимир Шарлия покинул ЦСКА. Он продолжит карьеру в турецкой команде «Касымпаша», сообщает официальный сайт клуба. ?? KASIMPA?AMIZA HO?III Зимние юношеские олимпийские игры. Хоккей. Россия - КанадаПрямая трансляция матча – 18 января. На ТВ: Матч ИГРА. Эфир стартует в 15:55, начало игры – в 16:00.Овечкин: «После удара клюшкой в лицо, я обезумел»Россиянин Александр Овечкин оформил хет-трик в ворота «Нью-Джерси Дэвилз», его команда победила со счетом: 5:2. Капитан «столичных» поделился с прессой своими впечатлениями от матча.Макгрегор - Серроне: Когда бой, по какому каналу и в какое время трансляция UFC 246Ранним утром, 19-го января, в американском штате Невада состоится бойцовский вечер, в ходе которого в противостоянии сойдутся одиозный ирландец Конор Макгрегор и американец по прозвищу «Ковбой» Дональд Серроне.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 0Астон ВиллаПерерывЧемпионат АнглииАрсенал1 : 0Шеффилд ЮнайтедПерерывЧемпионат АнглииСаутгемптон2 : 0ВулверхэмптонПерерывЕще 5Чемпионат ИспанииРеал0 : 0СевильяПерерывЧемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерИдёт 2-й таймЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургИдёт 2-й таймЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаИсламхан проводит сбор с «Зенитом»Бывший полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан находится на сборе с «Зенитом», сообщает АБН. Об этом изданию сообщил гендиректор петербургского клуба Александр Медведев.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир