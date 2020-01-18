Макгрегор - Серроне: Когда бой, по какому каналу и в какое время трансляция UFC 246

Ранним утром, 19-го января, в американском штате Невада состоится бойцовский вечер, в ходе которого в противостоянии сойдутся одиозный ирландец Конор Макгрегор и американец по прозвищу «Ковбой» Дональд Серроне.